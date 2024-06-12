ヤマハエレクトーン STAGEA ELS-01カスタムモデル

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商品詳細
令和2年6月に島村楽器でクリーニング・調整済み中古品を36万円で購入しました。3年間大人が大切に弾いておりましたので、外観・機能共に問題ないと思われます。取り扱い説明書もシワ・シミ等ありません。ELS-01CはFDも使えます。椅子・別に購入したヘッドホン(ヤマハHPH-150楽天7,700円夜の短時間使用)・ヤマハ純正のUSBメモリー・同型の可愛いミニチュア・未使用の音符刺繍のカバーをお付けします。音楽・エレクトーンを愛する方にお譲りできたら嬉しく思います。お手数ですが配送業者のお手配・配送料のご負担は購入者様でお願いいたします。当方は千葉県茂原市に隣接した町に在住で１戸建ての１階に設置してあります。ヤマハ／エレクトーン／ステージア
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