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- Noritake 食器セット 新品 4セットずつ COPENHAGEN
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商品詳細
Noritakeの食器新品セットディナープレート、サラダプレート、少し深みのあるボウルの3種類セットです。全て4枚セットずつですが、19cmのプレートは間違えて購入し、5つあります。様々な料理を美しく盛り付けることができます。ロイヤルブルーとゴールドの組み合わせが美しく、高級感溢れるセットです。こちらのセットで、全部賄えます＾＾
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