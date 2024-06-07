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Noritake 食器セット　新品　4セットずつ COPENHAGEN
商品番号 R37521946029
商品名

Noritake 食器セット　新品　4セットずつ COPENHAGEN
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Noritakeの食器新品セットディナープレート、サラダプレート、少し深みのあるボウルの3種類セットです。全て4枚セットずつですが、19cmのプレートは間違えて購入し、5つあります。様々な料理を美しく盛り付けることができます。ロイヤルブルーとゴールドの組み合わせが美しく、高級感溢れるセットです。こちらのセットで、全部賄えます＾＾
http://narcologia.ru/goods/choice99585.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement12299.html
http://narcologia.ru/goods/freezer423898.html
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