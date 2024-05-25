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- ビレロイ\u0026ボッホ スープサーバー(ドイツ製)
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商品詳細
30年ほど前に購入した後、未使用のままで食器棚にしまっていました。花模様のエレガントなスープサーバーです。サイズは、蓋の一番上から底の部分までの高さが約18cm、深さは約8cm、内側のサイズは約18cm×19cm専用の箱はありますが、経年劣化で傷んでいます。梱包資材として利用して、さらに上から梱包してお送りさせていただきます。
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