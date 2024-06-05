電動ベッド 折りたたみ収納 海外製

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商品詳細
並行輸入品不具合なく使用できます。無段階の為好きな角度に設定できます。使用時199.5x90.5x42.5cm重量33.5kg収納時99.5x94x25.5cm自社配送可能よろしくお願いします。フレームの素材···スチールフレーム（金属製）
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