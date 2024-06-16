ポーリッシュポタリー ボウル　２個セット

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商品詳細
ポーリッシュポタリーポーランド ボレスワヴィエツ『マヌファクトゥラ』社ポーランド 陶器 ボウル 2点セット直径 16.6cm高さ 7.4cm アメリカで購入したポーランド食器です使用回数は少ないですが、使っていたものです目立った傷はありませんが、光に翳すと小傷があります。気にされない方のご購入をお願いします。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ブルー
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