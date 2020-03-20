【即購入可】カリモク60 ソファ モケットグリーン

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商品詳細
◆サイズW1240×D780×H730×SH390◎2016年購入。税込み102,300円[使用環境]ゴールデンハムスターを飼っておりソファで数回遊ばせた際、クッションの角を齧られてしまっております。気になる方のご購入は御遠慮くださいませ。タバコなし、子供なし。クッション2個それぞれ角にハムスターのかじり跡有り足小傷ございます写真ご参照ください◆送料について※着払いでお願い致します。（参考）ヤマト家財便東京→東京Dランク（300サイズ）11,270円東京→大阪Dランク（300サイズ）13,280円※ヤマトの計測で変動する可能性があります。詳しくは業者にお尋ねください。東京都立川市富士見町5丁目まで引取りに来られてもOKです別角度からの写真をご覧になりたい方お申し付けください。
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