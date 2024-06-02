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ノリタケ　チャイナボーン５客セット
商品番号 Y54365197756
商品名

ノリタケ　チャイナボーン５客セット
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Noritakeのチャイナボーン　カップ＆ソーサー5客セットです。まったく使用していない品ですが20年ほど前の品だと思うので箱は黄ばみがあります。中古品ですので気にされない方へ。ダンボールに緩衝材をいれて発送いたします。Noritake／ノリタケボーンチャイナカップ口径8cm高さ7.5cmソーサー直径15cmカラー···ホワイト種類···コーヒーカップ＆ソーサー
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