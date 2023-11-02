ヤマダ　センターユニットテーブル

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商品詳細
ヤマダyamadaセンターユニットテーブル※リクライニングソファはつきません。２年ほど前に単品で購入し、手持ちのソファの真ん中に置いて使っていました。USBの穴２つありiPhoneなど置いての充電も可能◎とても便利です。カップ置きあり◎模様替えのため、出品いたします。おおよそのサイズ奥行き85cm幅30cm高さ 低い所60cm高い所80cmメルカリのたのめる便 送料込みのお値段となります。なお、お引き取り希望の場合は5000円引きとなりますので、一度ご連絡ください。東京都豊島区、北区、文京区、板橋区エリアです。
http://narcologia.ru/goods/update154795.html
http://narcologia.ru/goods/recycling951714.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford196473.html
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