ヤマダ　センターユニットテーブル

ヤマダyamadaセンターユニットテーブル※リクライニングソファはつきません。２年ほど前に単品で購入し、手持ちのソファの真ん中に置いて使っていました。USBの穴２つありiPhoneなど置いての充電も可能◎とても便利です。カップ置きあり◎模様替えのため、出品いたします。おおよそのサイズ奥行き85cm幅30cm高さ 低い所60cm高い所80cmメルカリのたのめる便 送料込みのお値段となります。なお、お引き取り希望の場合は5000円引きとなりますので、一度ご連絡ください。東京都豊島区、北区、文京区、板橋区エリアです。



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