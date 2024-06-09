GMFK620B○okamura / オカムラ ニューフォーティ レオ アーム

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GMFK620B○okamura/オカムラニューフォーティレオアームチェアデスクチェア2脚セットオフィス会議室ファブリックアイボリー□□商品説明□□オカムラは、事務用椅子をはじめとするオフィス向け家具類では高いシェアを持ち店舗什器の分野においても高いシェアを持ち、国内唯一のフルラインメーカーです。アームチェアはアイボリーのファブリックタイプです。約:実寸サイズ（mm）w610×d570×h820×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便B+Bランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください