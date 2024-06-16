【新品未使用】マリメッコ　ペアマグ　ラテマグ　コーヒーセット　2個入り

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新品未使用マリメッコアルクコーヒーカップ2個セットMARIMEKKOCOFFEECUP定価:5940円サイズ直径7.5cm高さ7cm容量200ml食洗機、電子レンジ、オーブン、冷凍OK北欧食器が好きな方、マリメッコが好きな方、おすすめです♡何にでも使用していただきやすいサイズ、形の器になります！(^^)飾っていただくだけでもお部屋が可愛くなります⭐︎箱は少し、汚れがありますが、マグは箱に入れたまましまっていたため綺麗な状態です。始まり”の意味を持つ、豆をモチーフにしたAlku（アルク）。種子が成長して立派な花を咲かせる様子を表現しています。ナチュラルシックなカラー使いが洗練された印象のアイテムです。こちらのコロンと丸みがあり手になじむサイズのカップは、通称「ラテマグ」とも呼ばれ近年人気のアイテム。コーヒーカップとしてはもちろん、ヨーグルトやデザートを入れたりと様々な用途で使えて重宝します。ギフトにも大変人気のアイテムです。カラー:ベージュ