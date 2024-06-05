INCOON 3P ソファ　3人掛け　ヘッドレスト

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商品詳細
【引越しのため9/8削除】値下げ交渉はコメントをください。購入時期：2021年7月購入価格：18万円幅サイズ：約200cm奥行きサイズ：約90cmカバー：フルカバーリング(取り外して可能) ポリエステル100% 水洗い・ドライクリーニング (ご希望であれば洗濯して発送します)座り心地：座クッションと背クッションは、フェザーをたっぷりと使用した贅沢な座り心地です。３層のウレタンフォームを組み合わせることで、底づき感がなく快適な座り心地に仕上げました。シートは約43cmの高さで、奥行きもあり、座わって本を読んだり、映画を観たりしやすい設計です。リラックスタイムだけでなく、お客様をお迎えする際にも座り易い適度な高さです。*********************************カリモク 東京インテリア ニトリイケア IKEA無印良品 栗田モダン ナチュラル 北欧 おしゃれ新居 家具 ソファベッド
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