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INCOON 3P ソファ　3人掛け　ヘッドレスト
商品番号 C74743012261
商品名

INCOON 3P ソファ　3人掛け　ヘッドレスト
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 20,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【引越しのため9/8削除】値下げ交渉はコメントをください。購入時期：2021年7月購入価格：18万円幅サイズ：約200cm奥行きサイズ：約90cmカバー：フルカバーリング(取り外して可能)　　　　ポリエステル100%　　　　水洗い・ドライクリーニング　　　　(ご希望であれば洗濯して発送します)座り心地：座クッションと背クッションは、フェザーをたっぷりと使用した贅沢な座り心地です。３層のウレタンフォームを組み合わせることで、底づき感がなく快適な座り心地に仕上げました。シートは約43cmの高さで、奥行きもあり、座わって本を読んだり、映画を観たりしやすい設計です。リラックスタイムだけでなく、お客様をお迎えする際にも座り易い適度な高さです。*********************************カリモク　東京インテリア　ニトリイケア　IKEA無印良品　栗田モダン　ナチュラル　北欧　おしゃれ新居　家具　ソファベッド
http://narcologia.ru/goods/marshal108480.html
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