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G129MS▪︎大倉陶園　カップ＆ソーサー　2客
商品番号 O65997439736
商品名

G129MS▪︎大倉陶園　カップ＆ソーサー　2客
ブランド名 大倉陶園
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大倉陶園のカップ＆ソーサー2客セットです！コーヒー系から紅茶まで^^何を入れても可愛いカップ達いかがでしょうか？？〈サイズ〉カップ→口径:約9.3cmwm/高さ:6cmソーサー→口径:約5.3cm/高さ:1.5cm※若干の茶渋等ありどうぞよろしくお願いいたします！お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
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