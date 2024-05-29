ドウシシャ 回転式 ハイバック　ソファ　1人掛け　回る

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【送料が高いため、お値下げの交渉はお受けできません。ご了承下さい】★梱包・発送たのメル便で発送いたします。(背もたれを倒して、脚付き・完成品の状態での発送、お届けになります)★脚の取り付け用に付属していたはずの六角レンチが見当たらないため、もし脚を取り外す際にはご自身で六角レンチをご用意していただく必要があります。★元々付いていた脚裏のフェルトは外れてしまったので、代わりに滑るタイプの家具用シールを貼って使用していました。ドウシシャ(DOSHISHA)1人掛け 回転式ソファ品番 NKHR-BR６年ほど前に購入。360度回転します。目立つような傷や汚れはありませんが、中古ですので、多少使用感はございます。カバーをかけて丁寧に使っていましたので、まだご利用いただけると思います。わりとしっかりめのクッションのためへたりにくい印象です。ハイバックですので、頭の重さも預けることができます。身長や体格によっては背当てクッションなどをご利用いただいてお好みで調節していただくとよりフィット感が増すと思います。色:メーカー表記ではブラウンですが、全体的には茶色がかった淡いグレーの印象です。柄:チェック ヘリンボーン状の生地です。本体サイズ:幅64×奥行75×高さ96cm座面の高さは、中心の最も低い所で約35cmです。重量 約12kgフレームの素材 木材生産国:中国