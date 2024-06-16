電動昇降マッサージベッド（フェイスマット・アームレスト付）

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商品詳細
箱から出しただけで未使用品です。ビニールもついたままです。エステを開業しようと購入しましたが、断念したため出品します。直接引渡しのみです。（千葉県千葉市緑区）ビューティーガレージにて購入しました。他のサイトでも出品している為、そちらで購入される可能性もあります。ご了承下さい。仕様■サイズ：幅70cmX奥行185cm(枕を含めると214cm)X高さ53～90.5cm■梱包サイズ：幅77cmX奥行190cmX高さ59cm■重量：54kg■耐荷重：400kg■定格消費電力：80W■定格電圧：100V■クッション厚：9.5cm（ベッド本体の厚み11cm）■本体有孔部サイズ：13×16.5cm
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