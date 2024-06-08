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破格の値段４色！カラーセット！15センチ　ル・クルーゼ皿
商品番号 A35967697748
商品名

破格の値段４色！カラーセット！15センチ　ル・クルーゼ皿
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ル・クルーゼ　皿　新品未使用！一枚1200円ぐらいで出品新品！お得！サイズも一番使いやすいサイズ！新品未使用です。５月西武池袋で購入した物です。かなり定価よりお得に出品してます！カラーは四色！箱のカラーでご確認ください。ピンクだけ箱を開けましたが、他は未開封です。ピンクを開けた際に、箱がほんの少し破けました。写真でご確認ください。ル・クルーゼのネットでも販売されてます。紙袋つき＃ウェッジウッド＃ストーブ＃ル・クルーゼ鍋＃ル・クルーゼココット
http://narcologia.ru/goods/update786295.html
http://narcologia.ru/goods/kindness510105.html
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