ARABIA Ruska ルスカ プレート16cm 2枚

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商品詳細
アラビア 秋、紅葉を意味するルスカシリーズのプレート2枚セットです。デザート皿などに。薄い擦れ傷があります。他、大きなダメージなくヴィンテージ品として良い状態です。サイズ:φ16cmデザイナーUllaProcope/ウラ・プロコペ製造年1960年-1999年ヴィンテージ・USED品につき予めご理解の上、ご購入いただきますようお願いいたします。arabiaアラビア フィンランド 北欧食器 北欧インテリア 北欧雑貨お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブラウンお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、食器セット、皿/プレート
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