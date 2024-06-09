ニトリ　2人用布張りソファ(コウテイ3 DR-DMO）

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引越しの為、出品致します。テイスト···ナチュラルカラー···ブラウンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）3ヶ月程使用しました。定価45,000円程でした。一人暮らしで平日日中はオフィス出社の為、使用頻度は多くなかったです。非喫煙者、ペットは飼っておりません。質の高いもので捨てるのが勿体無い為、誰かに使って頂ければなと思っており、引越しまで限定で格安にさせて頂きました。ご検討下さいませ。