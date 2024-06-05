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- 【値下げ】アンティーク風 猫脚 二人掛けソファ エレガント 木彫り 花柄
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商品詳細
昔の写真館にあったような2人掛けのアンティークソファです。40年以上前から家にありますが、いつ頃購入したものかはわかりません。かなり古いものなので傷スレシミ汚れ等あります。クッションにヘタリもあり鋲もサビているので、ご使用される場合は張り替えなど修理していただいた方が良いと思います。状態などは画像をご参照ください。インテリアやコレクションとしてもいかがですか？アンティーク家具、中古家具をご理解いただける方でノークレームノーリターンでお願いいたします。幅 約125㎝奥行 約62㎝高さ 約95㎝大正ロマン昭和レトロアンティークビンテージヨーロピアンロココ猫足家具２Pソファアンティークソファ―アンティーク家具テイスト...アンティーク・クラシック、エレガント、レトロ・ミッドセンチュリー、姫系・フェミニン・ロマンチックカラー···ベージュ
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