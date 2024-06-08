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B＆B ITALIA「Frank」アントニオ・チッテリオ 本革ソファ オットマン
商品番号 F78315959899
商品名

B＆B ITALIA「Frank」アントニオ・チッテリオ 本革ソファ オットマン
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 30,459 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアの高級家具メーカーB＆BITALIA、AntonioCitterio(アントニオ・チッテリオ）によるデザイン「Frank」シリーズのオットマンです。厚みがありしなやかなホワイトのレザーとアルミニウム製の脚の組み合わせ。カバーリングのためレザーのみ取り外すことも可能です。＜サイズ＞幅：1,030mm奥行き：1,030mm高さ：400mm＜状態＞多少の経年変化やスレ程度で、美観を損なう大きなダメージはない状態です。＜配送＞・たのメル便（ヤマトらくらく家財宅急便）で配送します。　表示金額は、送料￥8,600込みです。(全国一律)・直接の引き取りも可能です。配送料分お引きします。　埼玉県川口市、鹿浜橋インター最寄りになります。＝＝＝コメント中でも他の方は購入可能です。即決の方優先となりますので、ご了承ください。下記検索用になります。PoltronaFrauジョージKarimoku飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカンディハウスカリモク秋田木工天童木工マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー伊勢丹高島屋楢三越ブルージュドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝和モダン柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力ウェグナーセンプレメトロクスdesedeB\u0026Bリグナknollノールminottiミノッティデンマーク匠大塚HAYヘイ
http://narcologia.ru/goods/procurement701233.html
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【買取】B&Bイタリア(B&B Italia)　バイシティ(Baisity)　アントニオ・チッテリオ(Antonio Citterio)デザイン　 3人掛けソファを買取りました。

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