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3分割　マットレス　ボンネルコイル
商品番号 P38818616363
商品名

3分割　マットレス　ボンネルコイル
ブランド名 タンスノゲン
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タンスのゲン（楽天）にて¥11,999で購入。9月末に届き、2回使用しました。マットレスの上に敷きパッドを敷いていたので直では寝ておりません。ペットなし、非喫煙者です。ファスナーを外せば3分割できます。三つ折りにもできます。↓以下、購入先から抜粋厚さ···15cm重量···約15.5kg（1パーツ約5kg）サイズ···幅97×奥行195cm×厚み15cm（シングルサイズ）マットレスの種類···ボンネルコイル
http://narcologia.ru/goods/manufacture453541.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate593248.html
http://narcologia.ru/goods/freshman604856.html

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