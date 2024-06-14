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- 3分割 マットレス ボンネルコイル
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商品詳細
タンスのゲン（楽天）にて¥11,999で購入。9月末に届き、2回使用しました。マットレスの上に敷きパッドを敷いていたので直では寝ておりません。ペットなし、非喫煙者です。ファスナーを外せば3分割できます。三つ折りにもできます。↓以下、購入先から抜粋厚さ···15cm重量···約15.5kg（1パーツ約5kg）サイズ···幅97×奥行195cm×厚み15cm（シングルサイズ）マットレスの種類···ボンネルコイル
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate593248.html
http://narcologia.ru/goods/freshman604856.html
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