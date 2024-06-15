IKEA ポエング　ロッキングチェア

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商品詳細
気にならないぐらいの多少のキズはありますが、キレイな方です。神経質な方はご遠慮ください。今回出品前するにあたってカバーをオキシクリーンで洗濯しました。洗濯してアイロン掛けまではしてないので少々シワシワな状態です。ご了承ください。解体して発送します。組み立てにつきましてはIKEAポエング 組み立て方ででてきますので参考にしてください。
http://narcologia.ru/goods/evaporation291424.html
http://narcologia.ru/goods/marshal377080.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement896699.html
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