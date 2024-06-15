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IKEA ポエング　ロッキングチェア
商品番号 X86803204100
商品名

IKEA ポエング　ロッキングチェア
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気にならないぐらいの多少のキズはありますが、キレイな方です。神経質な方はご遠慮ください。今回出品前するにあたってカバーをオキシクリーンで洗濯しました。洗濯してアイロン掛けまではしてないので少々シワシワな状態です。ご了承ください。解体して発送します。組み立てにつきましてはIKEAポエング　組み立て方ででてきますので参考にしてください。
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