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RULE THE FATE パーカー　BLACK /サイズ0　ルールザフェイト
商品番号 E42263045598
商品名

RULE THE FATE パーカー　BLACK /サイズ0　ルールザフェイト
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RULETHEFATEのパーカー、WTHfirehoodie　BLACKです。サイズは0定価：¥16,800約1年前にRULETHEFATEのオンラインストで購入しました。が、サイズが合わず、自宅で保管していました。試着を一回しただけです。着丈：65ｃｍ、身幅：56ｃｍ、袖：58ｃｍ（自分で採寸したので多少誤差があるかもしれません。）生地は結構分厚いです。これからの季節にちょうどいいかと思います。カラー...ブラック袖丈...長袖タイプ...プルオーバー季節感...秋、冬自宅保管のため、気にならない方のみご購入ご検討をお願いいたします。
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