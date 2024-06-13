Inofia マットレス セミダブル マットレス専門ブランド 高反発マットレス

【自然な姿勢で理想の眠りに】ポケットコイル構造により、独立したコイルが点で体のS字ラインに合わせてフィットし、体圧を分散。睡眠中にお客様の体をしっかり支え、無理のない自然な姿勢で朝まで快適に眠れます。またボンネルコイルと比べ、コイルは一つ一つ袋詰めされたため、より安定し横揺れしにくく、寝返りを打たれても、隣で寝ている人に伝わらずぐっすり寝られます。睡眠が浅い方々に最適です。【22cmの厚みで抜群の安定感】底付きしにくく極厚22CMのマットレス。また、ボリュームのある20MMの高密度ソフトウレタンも使用しており、普通のマットレスが比べられないふんわりとした感触を体験できます。適度な柔らかさで体をしっかり押し返し、反発性を持ったコイルと相まってふかふかで雲に浮いているような寝心地を実現し、朝まで熟睡できます。【通気性に優れた並行配列構造】マットレスは並行配列構造を採用しますので、交互配列より、コイル同士の接触部分が少なく独立性を保ち、きしみ音の発生が減少し耐久性も高めております。また、適度に隙間が広くなり、体をしっかりと点で支えながら、空気をスムーズに流れます。更に、側面には一回りの3Dメッシュを施し、通気性の抜群さを向上、快適に気持ちよくご使用いただけます。【肌触り良い生地で絶妙の寝心地】表面には肌触りいい、通気性と伸縮性に優れたニット生地を使用しています。伸縮性があるので寝返りを打ったとき生地が突っ張らずスムーズに行えます。マット内に空気の流れが順調で、たまった湿気や圧力をスムーズに逃してくれて、湿気対策OK！または、ウレタン使用寝具の大敵でもある『ムレ感』も軽減可能、どんな季節でも気持ちよく使えます。Inofiaマットレスセミダブルマットレス専門ブランド高反発マットレス極厚22CMベッドマットレスポケットコイル体圧分散通気性圧縮梱包並行配列高密度ウレタン底付き感無し防臭持ち運び便利寝返りサポート腰の負担を軽減



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