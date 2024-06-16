コンパクトソファ 1P グレー[8245]

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※こちらはグレー色の販売ページです。※配送伝票用にお電話番号のご連絡をお願いいたします。※本商品は、北海道・沖縄・離島へ配送できません。滑らかな曲線フォルムと、大人可愛いカラーがポイント。スペースの限られたひとり暮らしにもぴったりなコンパクトサイズ。サイズ(約)幅70×奥行68×高さ73/60×座面高42/29cm素材主材:天然木張地:ポリエステル内寸及び補足説明■組立式【組立てについて】・本品はお客様にて組立ての作業が必要となります。・商品の組立て開始前に、部材不足・破損がないか必ずご確認ください。※本商品は、北海道・沖縄・離島へ配送できません。※商品画像に色違いやサイズ違いの商品が載っている場合あります。※商品画像に小物など商品以外のものが載っている場合あります。※通常2～3営業日での発送になります。（土日祝除く）