天然木桐すのこ折りたたみベッドHT30-64　分割式HOME taste完成品

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シングルサイズ軽量背設計スノコベッド【商品詳細】■本体サイズ：幅990×長さ2090×高さ400mm■内サイズ：幅910×長さ2000×床高300mm■重量：約19.5㎏※採寸は目安程度でお考え頂き多少の誤差は了承願います。■未使用ですが検品・撮影の為開封しました、気になさる方はご遠慮願います。■吸湿性に優れた天然桐すのこ材■防虫効果・断熱効果・調湿効果で湿気がこもらず快適に過ごせます。■キャスター付きで移動しやすく、折りたためば場所を取らずに収納できます。■グリップ付属の為、転落防止や腰を掛けるときも安心です。■カラー：ホワイト＆ナチュラル■画像に写っている物以外の付属品は御座いません。■小傷等有る場合が御座います、気になさる方はお控え下さい。■掲載している物が全てです画像にて判断下さい。■他気になる事など御座いましたらお気軽に質問下さい。（注意）環境、モニター画面等により色合いが異なります。【商品管理番号】581（注意事項）出来る限り丁寧に扱いますが、移動に伴う小傷等はご了承願います。解る範囲検品しましたが保管品をご理解頂ける方のみご検討願います。見落とし傷等有る場合が御座います、画像にて確認下さい。（発送詳細）直接引取り希望の場合は事前にコメント欄よりお問合せ下さい。送料分値引致します。（-￥8,600）現品確認出来ます、見てから決めて頂いて構いません。（事前予約）佐賀県佐賀市本庄町13：00～20：00頃まででお願いします。火曜日は返信・出荷が出来ない場合が御座います。地域により異なりお手続き確認から配達迄に7～14日程度掛かります、お急ぎの方はご遠慮下さい。フレームの素材...スチールフレーム（金属製）