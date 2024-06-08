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ソファ　ベージュ　トリプル　L字コーナー
商品番号 Q40954145786
商品名

ソファ　ベージュ　トリプル　L字コーナー
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベージュの飽きのこないシンプルなソファです。さまざまな雰囲気の部屋に合わせて使っていただけます。３人で座ることができます。オットマンを移動させることで、様々な間取りや座り方に対応できます。３ヶ月しか使用しておりませんが、引越しに伴い出品します。特に目立った汚れや破損はありません。本体代、300円とさせていただきます。メルカリの梱包・発送たのメル便を使用しますので、送料18,500円を加算させて頂きます。楽天にて定価28,800円でした。よろしくお願いいたします。
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