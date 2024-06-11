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鎚起銅器　玉川堂造　銅製　松葉刻　茶合　共箱　C　R3843
商品番号 N37993264599
商品名

鎚起銅器　玉川堂造　銅製　松葉刻　茶合　共箱　C　R3843
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ライター比較写真の状態）高さ約１．３cm　幅約１６．４cm×約４cm重さ約６４g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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