

鎚起銅器 玉川堂造 銅製 松葉刻 茶合 共箱 C R3843 鎚起銅器 玉川堂造 銅製 松葉刻 茶合 共箱 C R3843



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大きさ （ライター比較写真の状態）高さ約１．３cm 幅約１６．４cm×約４cm重さ約６４g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。