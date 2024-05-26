【2枚セット】 COCALERO コカレロ バーマット

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コカレロのバーマット２枚セットです。新品未使用の美品ですが、自宅保管品のためご理解の程お願い致します。軽く折り曲げての配送となりますので、ご了承くださいませ。・大きさ 横60㎝×縦9㎝・色味 ベースブラックに白字と黄土色のマーク飲食店のバーカウンター装飾やご家庭のインテリアにいかがでしょうか？アメリカン/雑貨/おしゃれ/カウンター/ラバーマット/グラス