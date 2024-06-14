️⃣プロフ必読❗️usd品 冷水クーラー ガラス 真鍮 ジュース 花瓶 鉢 水槽

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主な素材···ガラス・真鍮数年前、デパートで購入♪数回、ホームパーティーで使用後は自宅保管♪実用可能かどうかは不明とさせて頂きます。直近、お花を入れて楽しんでました♡ご検討よろしくお願い致します。※サイズは画像にてご確認下さいませ♪※カケ・キズ・ヒビ等、気を付けてますが完品ではございませんので、ご了承の上ご購入下さいます様願います。※プロフ必読です。※10/19〜11/2までお取引きはお休みさせて頂きますm(__)m※厚みのあるガラスなので重みがあります。#アンティーク#ビンテージ#ブロカント#フランス#イギリス#イングランド#英国#蚤の市#アンティークガラス#ボトル#カットガラス#スパイス#テーブル#カトラリー#アンティークショップ#インテリア#オブジェ