【美品】ビンテージ　人形　花瓶　陶器　置物　インテリア　欧州　工芸品　美術品　F

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ユニークな陶器製人形のビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの花瓶花器一輪挿しフラワーベース商品はこちら割れやかけは見当たらないですが、自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヨーロッパ イタリア 置物 人形 オブジェ アンティーク 美術工芸 フィギュア モダニズム 九谷焼 有田焼 花瓶 花器 スウェーデン デンマーク フィンランド 北欧 シンプル ベーシック 海岸風 ヨーロッパ お洒落 イッタラ アデリア 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA Dt29H06203A2876