【4個セット】【ギフト×２】⭕️名入れ 彫刻 グラデーション グラス タンブラー

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ご覧いただきありがとうございます(♡ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾作品の特徴✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿お名前の刻印をしたシンプルなデザイン！夏にピッタリのグラデーションカラー‼️ブルーベースで涼しげ⭕️食洗機対応で、洗っても文字が消える心配はありません✨世界に一つだけの名入りギフトで記念日やプチギフトにグラス✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿オシャレなグラデーションカラーが食卓を鮮やかに✨容量…350mlカラー…ブルーグラデーション他にもカラーをご希望の場合はコメントくださいこちらは1個の価格ですペアだと1980円‼️お得‼️注文の流れ✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿①ご購入お手続き取引メッセージにて彫刻内容をお知らせください②作成(18時までのご注文で翌日発送)③発送連絡(宅急便)ラッピング✎︎＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◆専用箱入りラッピング可能（+300円）そのままプレゼント出来ます⋆⸜♡⸝‍⋆◆袋の簡易ラッピングは＋50円ご希望の場合コメントくださいm(__)m✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼商品は全て高温殺菌消毒を施しており、安心してご注文していただけます♪プレゼント先への直送も可能です。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#誕生日プレゼント#お祝い#記念日#結婚祝い#出産祝い#新築祝い#還暦祝い#名入れ#ギフト#父の日#母の日#リトルマーメイド#人魚姫#プリンセス#結婚記念日#彼女へのプレゼント他にもキャライラストなどを彫刻したい場合はフルオーダーも承っております❗お気軽にお問い合わせください♥