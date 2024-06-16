カエルのコポー　カップルでフラダンス　波打ち際カップル　セット

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コポタロウとコポミが踊っているフラダンスは6年前に購入しました。今ではあまり見かけないお品だと思います。波打ち際カップルのコポミのスカート部分と手に色が付いておりますが購入時からのものです。写真③④カップルでフラダンス◼️size 約7.8×4.2×H5.8㎝◼️素材/材質 ポリレジン波打ち際カップル◼️size 約6×4.8×5◼️素材/材質 ポリレジン◼️️一つ一つ職人さんが手作業で作成しているため、多少の歪みやざらつき、塗装の色むらや剥げ等ある場合がございます。◼️お箱はございません。丁寧に梱包してお届けします。こちらを理解して温かく迎え入れて頂くと幸いです(o^^o)人気ブランド/シリーズ···Copeau(コポー)