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- 【送料込】unico EVA ソファ 2シーター 共布クッションカバーセット
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商品詳細
UnicoEVAsofa2seaterウニコエヴァソファ2シーター2人掛け共布のクッションカバー2枚をお付けします。unico代官山店で7-8年前に購入数年に1度は専門業者によるクリーニングを行っていました。目立つ染みや汚れはありませんが、座面の沈みがありますので、送料12000＋最低出品価格300のみのお値段で出品します。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。※ペットなし、タバコ吸いません【定価】54,780円(税込)サイズ：幅1220×奥行820×高さ840×座面高400mmカラー：グレー素材：[張地]布[脚]バーチ材[内部]ウレタンフォーム・ウェービングテープテイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、西海岸・マリン風、北欧カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···クッション付カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···クッション付カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック
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http://narcologia.ru/goods/manufacture771541.html
http://narcologia.ru/goods/procurement570333.html
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