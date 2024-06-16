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32cm長角プレート　マキシム　サクラ陶器　角皿　プロ用
商品番号 R49958182260
商品名

32cm長角プレート　マキシム　サクラ陶器　角皿　プロ用
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サクラ陶器で購入したマキシムシリーズの32cm長角プレート。3枚まとめて。縁が数㎜立ち上がりがあります。メインディッシュにも前菜やデザートなどプレート盛りにもよいかと思って買いました。未使用。保管中についたのか、底に少しスレがあります。このプレートは廃盤になっているようです。陶磁器。色はホワイト。32×15.5cm。高さ0.8〜1.5cm。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly540084.html
http://narcologia.ru/goods/financier388460.html
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