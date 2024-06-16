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- 32cm長角プレート マキシム サクラ陶器 角皿 プロ用
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商品詳細
サクラ陶器で購入したマキシムシリーズの32cm長角プレート。3枚まとめて。縁が数㎜立ち上がりがあります。メインディッシュにも前菜やデザートなどプレート盛りにもよいかと思って買いました。未使用。保管中についたのか、底に少しスレがあります。このプレートは廃盤になっているようです。陶磁器。色はホワイト。32×15.5cm。高さ0.8〜1.5cm。
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白涼 32cm 平長角皿 約32.8cm 白系 和食器 角大皿 フラットプレート 石目 日本製 美濃焼 白い大皿 業務用 65-53800001 - プロのための業務用食器 総合販売サイト「陶器屋プロ」本店
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