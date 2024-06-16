クッションソファー　オットマン　モロッコ　インディアン風　大きいクッション

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テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、コースタル・海岸風、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリーカラー···レッドハンドメイド 素材···綿・コットンオットマン ソファー大きさ直径約50cm高さ約56cmハワイ、マウイ島のインテリアショップで購入したクッションカバーです。コロナ前に購入しました。とても気に入っていましたが引越し後、使用する機会がなく保管しておりました。こちらは元々カバーのみの購入でした。写真では、使っていないブランケットやクッションを幾つか詰め込んでいます。ハンドメイドで、全体的に模様の部分は刺繍になっていて、大変凝ったお作りです。▲ビンテージの生地を使っているので、お写真10番の様に、若干色褪せを感じます。▲小さなシミが幾つかございます。大きなダメージは汚れなどはございませんが、ビンテージのご理解と、中古品のご理解どうぞよろしくお願いします。▲ご購入後の返品は承っておりませんので、気になることがありましたらお気軽にコメントお願いします！パッチワーク刺繍オットマン大きめクッションunicoアクタスタイムレスコンフォートトゥデイズスペシャルクラッシュゲートIDEEイデーjournalstandardFurniture/ACMEダルトンコンランショップシボネ