クッション付き デニムパッチワークソファ Sopra 2人掛け

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※重要★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★ナチュラルスタイルから北欧スタイルまで海外風インテリアに合わせやすいデザインのソファです。★商品詳細★幅115cm×奥行63cm×高さ66cm【組立品】【商品重量】約21.5kg【耐荷重】約120kg※組立工具は不要※組立て時間:2人以上で15分※専用クッション2個付き【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。【ORG】規格本体：デニムパッチワーク布、ウレタンフォーム、Sバネ脚部：天然木♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。新生活ナチュラル北欧北欧風デニムパッチワークファブリッククッションクッション付きお洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい可愛い2人掛けソファフロアソファーリビングレトロモダンローソファーローソファ二人掛けソファーコンパクトコンパクトソファコンパクトサイズラブソファラブソファー椅子イスソファソファー2人掛けソファ2人掛けソファー2人掛け2P二人掛けレザーリビングソファーヴィンテージリビングモダンIKEAイケア無印フランフランニトリお探しの方にも#ラブソファー#ソファー#ソファ