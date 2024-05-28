鑑賞石 菊花石 /飾石/盆石/水石/鉱石/自然石/置物

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商品詳細
鑑賞石の菊花石です。自宅にて長年保管されていました。本体のベースは黒みが強い鉄色(くろがねいろ)、菊の花は柴色(ふしいろ)と栗梅色(くりうめいろ)、が入っています。専用の台座付きで飾石として、またペーパーウエイトとしてもお使い頂けます。⚠️台座付きですが噛み合わせが少々甘いような気がします。飾られる際はお気をつけください。【商品内容】鑑賞石菊花石 1個⚪︎本体サイズ幅7.5cm高さ9cm厚さ4.5cm⚪︎目方：435g※台座付き#菊花石#天然石#自然石#鑑賞石#紋様石#水石#鉱石#飾石#盆石#盆栽#水盤#置物#インテリア※自宅保管品です。ご理解頂ける方のご購入をお待ち致しております。
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