古材　インテリア　壁掛　店舗什器　雑貨　インダストリアル

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商品詳細
古材を利用したインテリアです。表面が布のようなスエードの様な感じですが、本体の素材は詳細不明です。古い物なので、汚れキズなどあります。ご理解のある方のみご購入ください。玄関に飾っていましたが、子供の写真を飾るために外しましたので、手放します。写真は外で撮影しました。店舗用のサインボード、看板、お家のインテリアやジャンクガーデン、ガレージなどにいかがでしょうか？縦 約88cm横 約44cm厚さ 約2cm#ジャンクガーデン#インテリア#サボテン#アンティーク#廃材#ハンドメイド#多肉植物#CACTAUS#オープン#OPEN#看板#インダストリアル
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