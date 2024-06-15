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古材　インテリア　壁掛　店舗什器　雑貨　インダストリアル
商品番号 T36429712931
商品名

古材　インテリア　壁掛　店舗什器　雑貨　インダストリアル
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古材を利用したインテリアです。表面が布のようなスエードの様な感じですが、本体の素材は詳細不明です。古い物なので、汚れキズなどあります。ご理解のある方のみご購入ください。玄関に飾っていましたが、子供の写真を飾るために外しましたので、手放します。写真は外で撮影しました。店舗用のサインボード、看板、お家のインテリアやジャンクガーデン、ガレージなどにいかがでしょうか？縦　約88cm横　約44cm厚さ　約2cm#ジャンクガーデン#インテリア#サボテン#アンティーク#廃材#ハンドメイド#多肉植物#CACTAUS#オープン#OPEN#看板#インダストリアル
http://narcologia.ru/goods/symmetric195545.html
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