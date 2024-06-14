新品リサラーソン　モア　二匹

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リサラーソンのモアシリーズ見ているだけでほっこりした安らぎをくれる色合いと表情のモア。色違いやガラ違いで並べるととても素敵です＾＾大きさも程よくあり、本物の猫を飼っているかのような錯覚に陥るかもしれません。また私の出品している商品でしたら組み合わせ変更、同時梱包にて割引などございます。他の商品もよろしければご検討下さいませ。※正規品でお安く出品しておりますので、大きなお値引きは致しかねますが、フォローにてお気持ちですが100円お値引き可能です。お気軽にコメント下さい！よろしくお願いいたします＾＾グレー、ブラウン 二匹セット全長（頭〜しっぽ）：16.5cm/奥行き：8cm/高さ：（地面〜胴体最大）10.5cm（地面〜耳）11.5cm（地面〜しっぽ）15.5cm※サイズは目安であり個体差があります。・製造工程上、作品の空洞内部に欠片が入り、振ると音がすることがあります。不良・問題ではありません。・底面の仕上がりが粗い為、置く場所にキズがつく恐れがあります。