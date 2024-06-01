エンゼルの鍵フック、キーフック、壁飾り

種類...その他テイスト...アンティーク・クラシック材質…不明ですが重く触ると冷たいので石か磁器かガラス系のいずれかと思われます。軽く燃えるような石油プラスチック系統ではありません。●アンティーク・ヴィンテージ風の古い鍵フック、壁飾りです。約30年前位に海外の蚤の市（どこの国だったか思い出せません）で買いました。買った当時から中古品でしたので30数年以上前のものです。●余りにも可愛らしく創りが繊細で美しく、勿体無くて使えませんでした。たまに出して見るたびに繊細で色落ちの無い丁寧な色付と造形でどういう製法で作ったものか不思議でした。日本家屋には不似合いでずっと押入れ管理してました。●状態は良好ですが、金具部分に経年のサビが見られます。写真を良くご覧頂き、ヴィンテージ商品である事をご了解の上でご購入をお考え下さい。細かい点まで気になる方はご遠慮くださいませ。専用箱は有りません。●送料無料。発送方法は「定形外かメルカリ便」です。【ご注意】・画像の写真の色は光線の違いなどで現物と多少異なる場合がございます。#鍵フック #アンティーク #シャビー#ヴィンテージ #キーフック #壁飾り #エンゼル #キューピット #かわいい



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