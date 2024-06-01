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スワロフスキー　Kris Bear クリスベア　くま　置物
商品番号 C15463161866
商品名

スワロフスキー　Kris Bear クリスベア　くま　置物
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーのくまの置物です。はちみつを持ったデザインです。頂き物で、撮影のため箱から出したのみで未使用新品です。素材···ガラス
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http://narcologia.ru/goods/voiceless146259.html
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