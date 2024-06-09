中国骨董　指輪　宝石付き銀製品

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商品詳細
1987年9月27日、中国の福建省厦门(アモイ)市の国営文物商店で購入した指輪です。共箱、購入明細伝票付き
http://narcologia.ru/goods/pompous545623.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce196455.html
http://narcologia.ru/goods/waveform879317.html
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