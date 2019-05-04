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アイドリッシュセブン アニカフェ プレート　和泉兄弟
商品番号 B60378457305
商品名

アイドリッシュセブン アニカフェ プレート　和泉兄弟
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイドリッシュセブンアイナナ和泉兄弟　和泉三月　和泉一織アニメイトカフェ　アニカフェ　お皿fontechocolatオリジナルスイーツプレートアイドリッシュセブン×animatecafe２つセットです。飾るのみで大事に保管していましたが経年劣化の為多少の傷や汚れはあるかもしれないので気になる方はご遠慮ください。箱もお付け致しますが少し汚れがございます。
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