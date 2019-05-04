アイドリッシュセブン アニカフェ プレート　和泉兄弟

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アイドリッシュセブンアイナナ和泉兄弟 和泉三月 和泉一織アニメイトカフェ アニカフェ お皿fontechocolatオリジナルスイーツプレートアイドリッシュセブン×animatecafe２つセットです。飾るのみで大事に保管していましたが経年劣化の為多少の傷や汚れはあるかもしれないので気になる方はご遠慮ください。箱もお付け致しますが少し汚れがございます。