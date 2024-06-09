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マーベルレジェンド　エターナルズ　7体セット　ビルドパーツ、箱なし
商品番号 J52337853825
商品名

マーベルレジェンド　エターナルズ　7体セット　ビルドパーツ、箱なし
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※他で出品中のため、購入希望の方は事前にコメントお願いいたします。プロフをお読みの上、ご購入ください。マーベルレジェンド　エターナルズ　7体セットになります。(イカリス、セルシ、ドルイグ、スプライト、キンゴ、ファストス、マッカリ)箱なし、ビルドパーツは欠品となります。箱から取り出しただけのほぼ新品となります。発送は可能な限り早めに行いますが、他の出品物とまとめて発送していますので、入金から早くて3日、長くて一週間程お時間を頂きます。ご了承下さい。基本的に平日の発送は行っていないため、土日どちらかで発送となります。値下げ交渉は現在受け付けておりません。アベンジャーズ
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