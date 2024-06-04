HAY GYMHOOK　ヘイ　ジムフック　Mサイズ

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商品詳細
【訳あり】HAYGYMHOOKMサイズ新品未使用品ブランド：HAYサイズ：Mサイズ Φ125×W113×D22（約mm）カラー：ナチュラル素材：ビーチ材／ウォーターラッカー塗装部品や説明書等、全て付属します。【コンディション】※写真９ 穴があります。気になる方はご遠慮ください。
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