【公式】BTS(防弾少年団) memories 2018 トレカ☆ホソク

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⭕️即購入❌値下げ交渉 【商品説明】公式品。台紙付き。こちらはトレカ+台紙のみです。(blu-rayは付きません。)トレカは台紙から取り出した事はありません。※模造品が多く出回っております。出来る限り色んな角度からアップにて写真撮影しておりますのでご確認下さい。【商品状態】見る限り綺麗な状態ですが神経質な方はご遠慮下さい。また海外製品の為初期の傷やスレなどがある場合もございますのでその点も予めご了承下さい。【梱包】水濡れ防止+硬貨ケースにて可能な範囲頑丈にさせて頂きます。⚠️商品お受け取りになられましたら迅速に受け取り評価可能な方のみ購入希望のコメント下さい。↪︎お支払いがコンビニ支払いの方は期日をお守り下さい。期日超えた場合はキャンセルとさせて頂きます。他にもBTS関連の商品出品しております。同梱も可能ですのでその際は必ずコメントにてご質問下さい。