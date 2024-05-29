【新品】ノリタケ 陶額「竹林の虎」 ボーンチャイナ

未使用のため新品の状態です。ボーンチャイナで造られた「虎」の陶額です。名古屋城本丸御殿の玄関、一之間にある襖絵「竹林豹虎図」を題材にしました。戦国時代後期に、武将の勇猛さを表す動物として尊ばれた虎の、獰猛な姿を再現しています。背景の金文様は同じく名古屋城、上洛殿菊廊下に描かれた天井絵を参考にしました。サイズ額:約40cm×31cm陶板:約33.3cm×24.2cm重量約500g材質ボーンチャイナ原産国JAPAN定価110,000円(税込)



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