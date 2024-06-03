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- 飲みごろジョッキ 420mL プラネット 飲みごろジョッキ 420mL
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商品詳細
商品詳細商品名飲みごろジョッキ420mLプラネット品番：DSSJ-420PNポイントステンレスの真空断熱構造で温・冷どちらも飲みごろ温度をキープするシリーズ。本体表面に飲み物の温度は影響せず、結露もしないのも◎サイズ約直径8×高さ12.5cm（ハンドル含まず） ハンドル約幅4×高さ10.5cm素材ステンレス重さ約318g容量約420mL生産国中国ご注意事項お使いのモニターの性能・環境・設定によって、実際の商品と色見が異なる場合がございます。カラー···シルバー
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