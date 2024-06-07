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【限定品】超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスター1007/YS/310/129
商品番号 X85087964954
商品名

【限定品】超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスター1007/YS/310/129
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

サイズ約:139*56mm最初に揃えておきたい万能の石。開運への道はクリスタルクォーツからはじまる、と言っても過言ではありません。　その能力は多岐に渡りますが、筆頭に上げられるのはその浄化作用。　消極的な性格で困っていたり、ひとつの物事に集中できない傾向があるなら、一度クリスタルクォーツのエネルギーを感じることができます。
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