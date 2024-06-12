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鑑賞石 バラ輝石 ロードナイト2.1㌔ 観賞石 水石 盆石 置物
商品番号 E59249996769
商品名

鑑賞石 バラ輝石 ロードナイト2.1㌔ 観賞石 水石 盆石 置物
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクター放出品です。ピンクと黒の模様がとても美しい一石です。中国っぽい箱に入っていました。台座はありません。専門外のため産地種類など詳細はわかりません。タイトルは購入時に教えていただいたものになりますので、誤りがあるかもしれません。写真判断でお願いいたしますm(__)mサイズ(台なし最大値約)縦12.5×横10.2×奥8(cm)重さ2.10キロ天気の良い日に室内で撮影しています。保管場所が離れているため発送は不定期ですが一週間以内には必ず発送いたします。（基本は土曜日の発送予定です。）※お急ぎの方はプロフィール欄から次の発送日をご確認ください。よろしくお願いいたします。#鑑賞石#観賞石#天然石#鉱物#メノウ#瑪瑙#ジャスパー#菊花石#桜石#孔雀石#置物#水石#盆石#盆栽#骨董品
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